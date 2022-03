Álvaro Magalhães elogia o médio de 29 anos.

Cada vez mais influente no Gil Vicente, Pedrinho foi eleito pelos adeptos, nas redes sociais do clube de Barcelos, como o melhor em campo no empate (1-1) em casa do FC Porto, batendo na votação o avançado Fran Navarro, o autor do golo no Estádio do Dragão, e o guarda redes brasileiro Andrew Silva.

Álvaro Magalhães, o técnico que comandou a equipa na época de 1999/2000, marcada pela melhor classificação de sempre dos gilistas (quinto lugar, com 53 pontos), não poupa nos elogios ao jogador de 29 anos. "Quando olho para o Pedrinho, no meio campo... grande jogador. E português! Esteve no Paços de Ferreira quatro anos, mas não atingiu outra dimensão. Sabem porquê? Porque a experiência conta muito e nota-se agora", comentou o treinador, dizendo-se impressionado com "o compromisso" de todos jogadores do Gil. "E isso é fundamental, para além da qualidade que todos têm", juntou.

Contratado ao Riga, campeão da Letónia, em janeiro de 2021, depois de ter representado o Paços de Ferreira durante quatro épocas, Pedrinho já declarou nesta temporada, em entrevista a O JOGO, estar a atravessar "o melhor momento" da sua carreira e os números apontam nesse sentido, com o médio a somar nove assistências e um golo.