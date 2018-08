"Tosin terá de perceber quando vai ser egoísta"

Contratado ao Manchester United, Tosin Kehinde, de 20 anos, chega ao Feirense como um diamante que será preciso lapidar. Pelo que se viu contra o Espinho, o nigeriano pode ser uma das boas surpresas da I Liga

Esta semana, o Feirense ganhou um reforço de peso para as alas, que pelo seu currículo promete impressionar todos os amantes de futebol português. Trata-se de Tosin Kehinde, que terminou contrato com o Manchester United e chegou ao emblema de Santa Maria da Feira a custo zero.

O nigeriano ainda não foi oficializado pela SAD - deverá assinar por quatro temporadas -, mas já participou, anteontem, no particular contra o Espinho, tendo deixado boas indicações aos adeptos e equipa técnica. O jogador, de 20 anos, que atua preferencialmente no corredor esquerdo do ataque, mas que também pode jogar como médio-ofensivo, chegou a trabalhar esporadicamente com José Mourinho, tendo inclusive recebido uma proposta da equipa de sub-23 do clube de Manchester para renovar o contrato, mas Tosin deu primazia a uma I Liga, tendo declinado também a possibilidade de ir para o Barcelona B, em junho.

O jovem nigeriano chega assim a Portugal numa idade precoce, uma situação parecida com a de Ceballos, que há cinco anos veio para o futebol português pelas mãos do Arouca, emprestado pelos ingleses do Tottenham. Contactado por O JOGO, o também ala deu umas dicas ao novo reforço do Feirense: "Os primeiros dias são sempre difíceis, mas como sou espanhol, a vida aí era muito parecida. Demorei muito pouco tempo para me adaptar e tive a sorte de ter o compatriota Iván Balliu, que me ajudou, e o treinador, Pedro Emanuel, que me deu sempre muita confiança", começou por dizer, acrescentando: "O futebol inglês é muito mais direto e agressivo.

O português é mais combinativo e perfeito para os jovens. Para os jogadores da nossa posição, a maior dificuldade é perceber quando temos de ser mais egoístas com bola e quando devemos ser mais coletivos", destacou Ceballos, que agora joga nos belgas do Sint-Truiden. Pelas suas características, Tosin Kehendi chega ao Feirense com o rótulo de sucessor de Etebo - vendido neste verão ao Stok e City por 7,2 M€ - e tem também o objetivo de representar a seleção da Nigéria, ele que recusou a chamada às seleções jovens inglesas.