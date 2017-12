Tiago Silva: pensador no meio-campo

18 figuras emblemáticas dos 18 clubes da I Liga elegeram as figuras de 2017. Até ao final de 2017, O JOGO revela-lhe os eleitos de cada uma das equipas.

Natural de Santa Maria da Feira, o histórico treinador do Feirense, com subidas à I Liga ao serviço do emblema fogaceiro e campeão em Macau, elegeu o médio Tiago Silva como o melhor jogador do ano do "seu clube", considerando-o "uma surpresa". O atleta chegou à Feira na época transata, por empréstimo do Belenenses. Marcou seis golos na temporada passada e já leva três apontados esta época.

"Para mim, o melhor jogador do Feirense é o Tiago Silva. E foi uma surpresa. Tendo sido dispensado do Belenenses, não contava com aquela qualidade. Chegou ao Feirense e demonstrou uma qualidade que eu não estava à espera. É um atleta que pensa bem o jogo e decide bem. É um médio rápido, ágil e inteligente. No Feirense atual, quando o Etebo e o Tiago Silva não aparecem no jogo, a equipa retrai-se.

"Demonstrou uma qualidade que eu não estava à espera. É um atleta que pensa bem o jogo e decide bem"

Com algumas assistências para golo, o Tiago é preponderante no meio-campo, sector que ocupa como ninguém e quando ele está bem o Feirense é outra equipa, para melhor!", classificou o treinador.