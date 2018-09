Sturgeon lamenta derrota nos últimos minutos: "Jogámos com as armas que tínhamos"

Fábio Sturgeon comentou a derrota frente ao Sporting, por 1-0.

Jogo: "Tínhamos o jogo bem estudado, sabíamos o que queríamos explorar e quais eram as debilidades do Sporting. Tivemos as nossas oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Jogámos com as armas que tínhamos e no minuto 87 tivemos infelicidade. Não conseguimos tirar a bola da área e o Sporting marcou".

Início de campeonato: "De facto têm sido quatro jogos muito bons, mostrámos aquilo que é ser do Feirense, com muita raça e muita união. Foram sete pontos, em doze possíveis. É muito bom. Agora é continuar com este espírito, sei que muitos pontos irão surgir, com trabalho".