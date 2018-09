"Só é bom quem ganha", atira Nuno Manta Santos

Técnico do Feirense fez a antevisão do encontro frente ao Nacional (domingo, 16h00, no Estádio Marcolino de Castro).

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, disse este sábado que a sua equipa estará preparada para as dificuldades que o Nacional possa criar no domingo, no jogo da quinta jornada da I Liga.

Este sábado, em conferência de Imprensa, o técnico assumiu que vai encontrar um adversário audaz, mas quer garantir os três pontos para a equipa fogaceira.

"Esperamos a ajuda dos nossos adeptos em mais esta luta. Seria bom chegarmos ao final da quinta jornada com 10 pontos. Como já disse, só é bom quem ganha e nós queremos ganhar ao Nacional, mesmo sabendo que teremos pela frente um adversário extremamente difícil. Pelo que analisámos, o Nacional é uma equipa que gosta de jogar olhos nos olhos com os seus adversários", sustentou o técnico.

Nuno Manta Santos elogiou os processos do adversário, mas salientou que os seus jogadores estão preparados para combater as virtudes da equipa madeirense.

"O treinador do Nacional está a criar uma identidade coletiva. Têm um bom processo de ligação entre os setores e temos de ter muita atenção ao seu processo ofensivo. O Nacional é uma equipa extremamente vertical e muito rápida nesse momento de jogo. Estamos precavidos para tudo isso", disse.

Nuno Manta Santos está atento ao ataque da equipa insular e considera que o jogo de domingo pode pautar-se pelo equilíbrio.

"Nunca realçámos os 11 golos que já sofreram. Olhámos para os cinco que marcaram no campeonato e para as outras situações de finalização que têm criado nos outros jogos. Seguramente, teremos duas equipas a lutar pelos três pontos até porque ambas lutam pelo mesmo objetivo", afirmou.

Para o jogo com o Nacional, Nuno Manta Santos não pode contar com Marco Soares e Valencia, ambos a recuperar de lesão.

O Feirense, sexto classificado, com sete pontos, recebe no domingo o Nacional, no 15.º lugar, com 3 pontos, em jogo da quinta jornada da I Liga, com início marcado para as 16h00 no Estádio Marcolino de Castro.