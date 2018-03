O treinador do Feirense admitiu que pretende levar o trabalho até ao final da época.

Nuno Manta Santos considerou esta sexta-feira que o apoio dos adeptos será fundamental para a equipa conquistar a vitória no jogo com o Boavista e revelou ainda que conversou com os jogadores sobre o futuro após a derrota na última jornada com o Belenenses [1-0].

"Falei com os jogadores no início da semana e eles sabem que não fizeram o suficiente no jogo com o Belenenses e sabem também que têm de ter uma cultura à Feirense. Temos de entrar com tudo no jogo com o Boavista. A confiança é uma dúvida humana e não queremos que eles tenham dúvidas no jogo de amanhã [sábado]", revelou.

Segundo o treinador, o jogo com o Boavista continua a ser de risco para o Feirense, mas apela ao apoio dos adeptos para que a equipa conquiste a vitória.

"Será mais um jogo de grande responsabilidade, frente a um adversário de qualidade e que está em boa forma. Sei que os meus jogadores vão entrar com tudo dentro de campo. Além disso, quero que os adeptos nos apoiem até ao final. Depois, no fim, se quiserem, podem tecer os comentários negativos, estão à vontade, mas nós precisamos do seu apoio para nos ajudar a chegar à vitória. Pretendemos que a confiança seja devolvida aos nossos atletas e só com o apoio de todos será possível. A mística dos adeptos do Feirense é importante", sublinhou.

Nuno Manta Santos admitiu ainda que não se sente pressionado e pretende levar o seu trabalho até ao final da época para alcançar os objetivos do clube: "O meu lugar está em risco, porque esta é uma profissão de risco elevado. Acredito no meu trabalho e na confiança que a administração tem depositado em mim desde que estou aqui. Nunca faltou confiança em mim", referiu.

Para o jogo com o Boavista, o técnico convocou todo o plantel, mas não poderá contar com Barge, ainda a recuperar de lesão.