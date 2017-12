"O Hugo Seco nunca dá descanso ao defesa"

Hugo Seco leva, esta época, 15 jogos pelo Feirense e um golo

Atualmente desempregado, depois de não ter chegado a acordo com os iranianos do Foolad FC, o treinador Paulo Sérgio foi o responsável pelo lançamento de Hugo Seco na I Liga, na temporada 2014/15, quando ambos estavam na Académica. Desde aí, tem acompanhado o crescimento do extremo, que após ter entrado a todo o gás no arranque do campeonato, ao marcar ao Tondela, só agora com o V. Setúbal voltou às boas exibições, somando várias arrancadas e tendo numa delas conquistado a grande penalidade que resultou no golo do triunfo, apontado por Tiago Silva. "O Hugo é um extremo muito veloz, criativo, forte no 1x1 e não dá descanso ao defesa, tanto pode receber no pé e ir para cima para criar desequilíbrios como pode fazer uso da velocidade que tem e explorar a profundidade. Está a aparecer agora, a afirmar-se e pode continuar a ser uma mais-valia para o Feirense", começou por dizer Paulo Sérgio, revelando que o atleta de 29 anos "apareceu na I Liga um pouco tarde, pois andou muitos anos em divisões secundárias": "O scouting da Académica já o tinha identificado quando cheguei. Fui ver o que ele tinha feito na temporada anterior, no Benfica e no Castelo Branco, e depois foi uma questão de darmos tempo para se adaptar a uma nova realidade, foi um atleta com quem tive muito gosto de trabalhar pelo seu profissionalismo e que continuo a acompanhar", sublinhou.

"Tondela acenou, mas não deixei"

Desafiado a comentar algum episódio especial que tenha partilhado em Coimbra com Hugo Seco, Paulo Sérgio não teve dúvidas em escolhê-lo. "Lembro-me de que, na altura, ele queria sair para ser emprestado ao Tondela no mercado de janeiro. Ele queria ir para a II Liga para poder jogar mais e eu opus-me sempre à ideia", recordou o treinador, que depois lhe passou a dar mais oportunidades: "Eu disse-lhe que contava com ele e que o momento dele chegaria. O facto de ele ficar se calhar permitiu-lhe estar agora novamente na I Liga, no Feirense."