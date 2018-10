Números impressionam e Feirense está no topo da Europa

Olhando aos números das ligas de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Rússia e Turquia.

O bom desempenho defensivo do Feirense na I Liga está ao nível do dos principais tubarões europeus, olhando a nove das mais importantes ligas europeias (Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Rússia e Turquia), o que para um clube da dimensão do emblema de Santa Maria da Feira é, no mínimo, surpreendente. Os três golos sofridos pela equipa de Nuno Manta em sete jornadas colocam o Feirense no topo das melhores defesas europeias, com números semelhantes aos de colossos como o Manchester City, de Guardiola, o Liverpool, de Jurgen Klopp - curiosamente, as duas equipas inglesas defrontaram-se no domingo e o resultado foi um nulo - e do líder do campeonato holandês, o PSV, que já tem uma vantagem de cinco pontos sobre o Ajax, segundo classificado, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

Na média de golos por jogo, e uma vez que os campeonatos inglês e holandês têm mais uma jornada disputada que o português (oito), o Feirense ocupa o quinto lugar das formações menos batidas nas referidas ligas europeias, com 0,43 golos encaixados por partida, ao passo que citizens, líderes da Premier League, reds, terceiros classificados em Inglaterra com os mesmos 20 pontos do City, e PSV apresentam média de 0,38 por encontro. Na quarta posição está o Rostov, terceiro colocado da liga russa e com um valor de plantel estimado em quase 27 milhões de euros, que sofreu quatro golos em dez jogos, a uma média de 0,40 golos.

Logo atrás do Feirense surgem gigantes como o CSKA (Rússia) e Atlético de Madrid (Espanha), bem como Sampdória (Itália) e Basaksehir (Turquia), todos com média de meio golo encaixado por jogo.