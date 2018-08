"Nos últimos 50 treinos, o Feirense treinou cinco vezes no Estádio Marcolino Castro"

Nuno Manta, treinador do Feirense, ficou feliz com a vitória na jornada inaugural da I Liga, mas lamentou estado do relvado

Perfeito: "Foi um bom início de campeonato para o Feirense, em que o nosso objetivo principal era vencer, entrar de forma personalizada, com boas dinâmicas. Além disso, mantivemos a nossa baliza a zero, o que também era fundamental."

O ataque: "Quero continuar a deixar água na boca relativamente ao ataque do Feirense. Hoje foi uma amostra do que pode ser o futuro no campeonato. Vamos lutar para impedir que assaltem o nosso castelo. Vai ser difícil tirar-nos pontos no nosso estádio."

O relvado: "O relvado não está melhores condições, mas a equipa profissional não tem treinado no estádio. Nos últimos 50 treinos, o Feirense treinou apenas cinco vezes no Estádio Marcolino Castro. É mau para as duas equipas, que têm de se habituar a esse contexto".