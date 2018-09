Nuno Manta recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor treinador de agosto.

Nuno Manta, treinador do Feirense, recebeu na manhã desta quinta-feira o prémio de melhor treinador do mês de agosto. A distinção premeia o bom arranque de temporada do treinador, que conseguiu duas vitórias e um empate nos primeiros três jogos do campeonato e levou o Feirense à quarta posição da tabela classificativa no final do referido mês.

Nuno Manta mostrou-se orgulhoso e agradeceu aos jogadores do clube de Santa Maria da Feira: "É com muito orgulho e prazer que recebo este prémio. Aqui no Feirense o trabalho é de todos, não só do Nuno, e partilho-o com todos os meus jogadores", referiu o técnico na hora da distinção.