Karamanos de volta à casa onde foi feliz: os elogios de Mota e a explicação de Nuno Manta

Tasos Karamanos está de volta ao Feirense e é reforço da equipa de Nuno Manta até ao final da época

Tasos Karamanos está de volta ao Feirense e é reforço da equipa de Nuno Manta até ao final da época, por empréstimo dos gregos do Olympiacos, isto depois de ter passado a primeira metade da temporada no Rio Ave, clube pelo qual realizou 11 jogos e apontou um golo. Dispensado dos vila-condenses, o ponta de lança também não contava para o treinador espanhol do Olympiacos, Óscar García, e após um curto período de tempo na Grécia, Karamanos já está em Santa Maria da Feira para se reencontrar com alguns dos anteriores companheiros, com quem partilhou o balneário ao longo da última temporada, a de estreia no futebol português. O jogador, de 27 anos, ainda não será opção para a receção ao Moreirense, pois só vai começar a trabalhar com o plantel dos fogaceiros na próxima semana, mas hoje já vai aproveitar para rever 15 atletas com quem trabalhou no ano passado, incluindo o treinador Nuno Manta.

José Mota que orientou o grego nos primeiros seis meses de 2016/17, reconhece que se trata de uma boa contratação, uma vez que Karamanos vem para um clube que já conhece e onde já foi feliz. "Tem tudo para ser um bom reforço de inverno, pois conhece o clube, os colegas e o treinador, por isso não terá a questão da adaptação à equipa, até porque também esteve a jogar no nosso campeonato. Isso são tudo questões que beneficiam todas as partes", salientou, acrescentando que o ponta de lança tem condições para repetir o número de golos apontados no ano passado (sete). "No futebol tudo é possível e ele tem todas as possibilidades de repetir esse registo. É um avançado que aparece muito bem na zona de finalização, é rápido, dá alguma verticalidade, profundidade ao jogo e vem acrescentar características diferentes ao plantel. É isso que os treinadores procuram", constatou, desejando boa sorte ao grego.

O novo camisola 21 do Feirense mereceu também elogios por parte de Nuno Manta. "É um reforço que sentimos que havia necessidade de contratar, foi nosso atleta no ano passado, já conhece o que é o Feirense, as regras da casa e a cultura do clube", realçou, revelando que o ponta de lança talvez já possa ser opção para a visita a Paços de Ferreira. "Esteve cerca de 15 dias parado, começou a trabalhar connosco e agora é ver como está em termos de rendimento."