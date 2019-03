Filipe Martins e o desgaste do FC Porto: "Não há super-homens"

Técnico feirense fez a antevisão do encontro frente ao FC Porto (domingo, 20h00).

O treinador Filipe Martins considerou este sábado que o Feirense, lanterna-vermelha da I Liga, está preparado para vencer o campeão FC Porto, domingo, em encontro da 25.ª jornada.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico do conjunto de Santa Maria da Feira admitiu que a sua equipa tem hipóteses de discutir o jogo com os segundos classificados da prova e assumiu que não vai ter uma estratégia defensiva.

"Preparámos a equipa para a vitória. Se transportarmos para dentro de campo a estratégia e o empenho que temos nos treinos, e se conseguirmos entrar bem no jogo, o que não tem sido possível porque sofremos golos muito cedo, temos hipóteses de discutir o jogo. Não esperem um Feirense de autocarro em frente à baliza do FC Porto. Vamos tentar impor a nossa ideia de jogo", frisou.

Filipe Martins assegura que o FC Porto não se apresentará em Santa Maria da Feira fragilizado, depois do desaire por 2-1 na receção ao Benfica e da consequente perda da liderança da I Liga, e quer evitar sofrer golos no início da partida.

"Queremos retardar o golo do FC Porto e até sair na frente do marcador. Não há super-homens. Podemos acentuar o cansaço do FC Porto depois do jogo desgastante que tiveram [com a Roma, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira]. Cabe-nos fazer com que esse cansaço e a pressão venha ao de cima. Queremos ter uma entrada forte no jogo. Temos de entrar determinados e com a lição bem estudada", afirmou.

Para o treinador fogaceiro, "o Feirense ainda não atirou a toalha ao chão" e continua a acreditar que a permanência da I Liga é possível.

"Temos de valorizar o símbolo que defendemos. Ainda não conseguimos a estabilidade emocional para conseguir transportar para dentro de campo as ideias que temos trabalhado. Em futebol, não há milagres. Temos de ser competentes e quase perfeitos até ao final do campeonato", referiu.

O Feirense, 18.º e último classificado da I Liga, com 14 pontos, recebe no domingo, pelas 20h00, o FC Porto, no segundo lugar, com 57, em encontro da 25.ª jornada, marcado para o Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.