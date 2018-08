Feirense prestou homenagem a Cris com vídeo especial

O capitão leva onze épocas na equipa da Feira. Esta longevidade só é superada por Luisão

Cris é um caso raro do futebol português. O eterno capitão faz hoje 15 anos que se estreou com a camisola do Feirense, num encontro da II Liga contra o Maia (2-2) e vai partir agora para a 11.ª época ao serviço do clube de Santa Maria da Feira, estando atualmente em igualdade em termos de longevidade na mesma equipa, com Tarantini (Rio Ave) e só superado por Luisão, que vai iniciar a 16.ª temporada pelo Benfica.

No primeiro jogo que fez pelo Feirense, a contar para a II Liga, o médio foi orientado por Francisco Chaló, que recordou a O JOGO as características que tornam Cris num jogador único no Feirense: "Todo o seu ADN é de liderança de grupo, tem um grande conhecimento do clube onde está inserido, sendo, na verdade, um excelente emissor de tudo o que é o Feirense. O mais importante a realçar é a sua excelente interpretação do jogo.

O seu grande universo é o coletivo, pois não é egocêntrico e dá sempre o corpo ao manifesto, denotando inteligência na interpretação de todos os momentos do jogo", comentou o treinador, que emigrou pela primeira vez na carreira para orientar os argelinos do Paradou AC, acrescentado que o número 17 do Feirense continua "com a mesma intensidade e entrega de há 15 anos", que fazem dele, aos 34 anos, um médio "com uma maturidade notória".

O Feirense não esqueceu o jogador e deixou um vídeo de homenagem a Cris nas redes sociais