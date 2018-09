Feirense empata com Gondomar em jogo-treino

Valencia, para o Feirense, e Meneses, para o Gondomar, foram os autores dos golos no empate a uma bola.

O Feirense empatou esta quarta-feira a uma bola com o Gondomar, num jogo-treino disputado no Complexo Desportivo do clube, em Santa Maria da Feira, onde Nuno Manta Santos aproveitou para utilizar os mais recentes reforços no fecho do mercado.

Com Philipe Sampaio, Miller e Brian Gomez no onze inicial, o Feirense adiantou-se no marcador com um golo de Valencia, após assistência de Alphonse. O Gondomar chegou ao empate por intermédio do defesa Meneses na segunda parte, aos 68 minutos.

De realçar que Nuno Manta Santos utilizou ainda o defesa João Pinto, da equipa sub-19, que tem alinhado pela formação de sub-23.

O Feirense tem agendado novo jogo-treino com o Arouca, que se disputa no sábado, pelas 10h00, no complexo desportivo dos fogaceiros.