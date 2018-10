Feirense e a visita ao Dragão: "A pressão está toda do lado do FC Porto"

Diretor desportivo Pedro Bessa considera que o Feirense tem possibilidade de pontuar no Estádio do Dragão.

O diretor desportivo Pedro Bessa considera que o Feirense tem possibilidade de pontuar no Estádio do Dragão, no jogo com o FC Porto, da oitava jornada da I Liga de futebol. Em conferência de imprensa, no Estádio Marcolino de Castro, o dirigente considerou ainda que, apesar do favoritismo do campeão nacional, a pressão também estará do lado dos 'dragões'.

"O jogo de domingo é daqueles que todos os jogadores gostam de jogar, embora eu pense que eles devem sentir-se motivados em todos os jogos e não apenas quando defrontam os grandes. Vai ser um jogo com menos preocupações para o treinador do Feirense, porque a pressão está toda do lado do FC Porto", referiu.

Pedro Bessa confia na melhoria da equipa do Feirense, nono classificado do campeonato, a nível ofensivo, para poder pontuar no Estádio do Dragão, frente ao terceiro posicionado do campeonato. "O Feirense vai a jogo com a intenção de fazer o que tem feito em todos os jogos, que é lutar por pontos do primeiro ao último minuto. Se defensivamente temos estado muito bem, ofensivamente podemos melhorar. Acreditamos que podemos ir ao Dragão roubar pontos ao campeão nacional", afirmou.

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, faz promove uma conferência de imprensa para abordar a partida com o FC Porto no sábado, às 17:00 horas, no Estádio Marcolino Castro.