Médio do Feirense foi expulso ao minuto 76 do último jogo da fase de grupos da Taça da Liga.

Tiago Silva, médio do Feirense, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com três jogos de suspensão e ainda uma multa no valor de 1 645 euros.

Em causa está a expulsão do jogador do emblema "fogaceiro", no sábado, frente ao Sporting, em jogo a contar para a última jornada da Fase de Grupos da Taça da Liga. O médio insultou o árbitro do encontro, Rui Costa, e também o quarto árbitro, já após ter sido expulso. "O jogador, após ter sido considerado expulso, ainda no terreno de jogo, aproximou-se do árbitro, encostou o nariz ao dele e disse: 'És muito fraco filho da p...'. Além disso, quando saía do terreno de jogo, dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'És um ladrão do c... Filho de uma grande p...", explica o mapa de castigos divulgado esta quarta-feira.

Relativamente à terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, nota ainda para as multas a Braga (4 782 €), por atraso na flash interview, Vitória de Setúbal e FC Porto (306 €) devido ao atraso no reatamento da segunda parte e Belenenses (612 €), por atraso no início da partida e também ao intervalo.