Edinho brilha em dia de aniversário no jogo de preparação do Feirense

Ponta de lança é reforço dos fogaceiros e apontou dois golos frente ao Águeda.

O Feirense venceu este sábado o Águeda por 6-0, no primeiro jogo de preparação para a temporada 2018/2019.

A equipa comandada por Nuno Manta colocou-se em vantagem sobre a formação que compete no Campeonato de Portugal com um golo de Crivellaro e, ainda antes do final da primeira parte, Briseño aumentou, na sequência de um pontapé de canto.

No segundo tempo, o reforço Edinho bisou no dia do seu 36º aniversário, com Valencia e Luís Machado a fecharem as contas do jogo.

O Feirense inicia na segunda-feira um estágio em Seia, e tem agendados dois jogos de preparação, frente a Académico de Viseu, na quarta-feira, e FAR Rabat, de Marrocos, no sábado, último dia do estágio.