Chamam-lhe Rambo e tornou-se num matador na Feira

Luís Rocha é o melhor marcador da equipa, com cinco golos. O amigo Hugo Pinto elogia-o.

Com o golo marcado na derrota ante o Portimonense (1-3), Luís Rocha tornou-se no melhor marcador do Feirense, com cinco golos no campeonato. O central da equipa de Nuno Manta tem a alcunha de Rambo desde criança, cognome que foi explicado pelo amigo Hugo Pinto, que o conhece desde os seis anos, altura em que ambos faziam parte da formação do V. Guimarães. "Quando éramos miúdos, sempre que havia alguma confusão, o Rocha era o primeiro a meter-se e sem medo, mesmo que fosse só ele contra uma série de adversários. Depois, começámos a chamar-lhe Rambo e ficou até hoje porque também tinha uma maneira muito impetuosa de treinar e era bastante agressivo em cada lance que disputava", contou o atual jogador do Felgueiras.

Aliás, esses atributos que fazem parte do perfil de Luís Rocha permitiram-lhe alcançar o sucesso na I Liga. "Tenho acompanhado o percurso dele e penso que só pecou por chegar tarde à I Liga, começou só no ano passado no Feirense. É com grande satisfação que tenho acompanhado a carreira dele e sinto que tem condições para voos superiores." Os cinco golos que o atleta de 31 anos leva no campeonato foram todos obtidos através de lances de bola parada e Pinto revela que esse sempre foi um dos seus pontos fortes. "Para um central, ajuda fazer a diferença quando vai à área contrária. Infelizmente, o Feirense caiu agora numa situação delicada, mas isso não invalida a boa época que está a fazer."