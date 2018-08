Autocarro do Feirense leva adeptos do Benfica à Luz e clube explica

O Benfica defronta o V. Guimarães no arranque do campeonato

O Feirense demarcou-se da utilização de um autocarro com um emblema do clube para o transporte de adeptos do Benfica para o jogo com o V. Guimarães, que se realiza no Estádio da Luz. Em comunicado, os fogaceiros esclareceram que o autocarro não pertence ao clube, uma vez que a formação do distrito de Aveiro apenas utiliza a viatura quando solicitado, fruto de uma parceira com uma empresa.

"O CD Feirense - Futebol, SAD vem por este meio demarcar-se de uma situação que está a causar alguma polémica e que envolve um autocarro com o lettering do nosso emblema. A viatura, que estará a transportar adeptos do SL Benfica para o jogo de hoje no Estádio da Luz não pertence ao CD Feirense, mas sim a uma empresa de auto viação com a qual temos uma parceria, à semelhança do que sucede com outros clubes da Liga NOS. O CD Feirense - Futebol, SAD apenas utiliza o referido autocarro quando solicitado, ficando, em todas as outras alturas, ao serviço da empresa a que pertence", pode ler-se no comunicado.

"O CD Feirense - Futebol, SAD lamenta profundamente toda esta polémica e, acima de tudo, as conclusões precipitadas que daí advieram, tal como lamenta a falta de sensibilidade da empresa proprietária do autocarro. O CD Feirense é um clube centenário que sempre honrou os seus princípios éticos e morais", escreveu o Feirense.