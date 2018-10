"Nuno Manta vai dar a informação sobre o ponto forte de cada jogador do FC Porto"

Luís Rocha, agora no Dínamo Minsk da Bielorrússia, trabalhou com o treinador do Feirense durante dois anos na I Liga e avisou que este se vai preocupar em avisar a equipa do que pretende que esta faça quando tiver bola ou quando tiver de defender no Dragão. Com os titulares, trabalha lances mais específicos, como por exemplo as bolas paradas.

O Feirense desloca-se este domingo ao Dragão, com o intuito de continuar a amealhar pontos na I Liga e O JOGO esteve à conversa com Luís Rocha, que atualmente representa o Dínamo Minsk da Bielorrússia, para perceber como é que o Nuno Manta prepara estas partidas de maior intensidade, uma vez que o central trabalhou dois anos com o treinador dos feirenses. "O prof Nuno prepara os jogos basicamente da mesma forma, independentemente do adversário, ou seja tenta dar o máximo de informação sobre o ponto forte de cada jogador que vão defrontar em campo, neste caso do FC Porto, de modo a anulá-los. É um treinador que fala para todo o plantel do que pretende que a equipa faça quando tiver a bola ou quando tiver de defender. Claro que para os titulares, faz questão de treinar mais alguns aspetos específicos, como as bolas paradas, por exemplo", explicou Luís Rocha, que à distância tem visto um Feirense consistente, que ainda só sofreu três golos no campeonato: "A defesa tem feito um trabalho muito bom, mas isso deve-se a toda a equipa, desde os avançados, passando pelos médios, todos têm contribuído para o sucesso a nível defensivo, não tirando mérito ao sector recuado porque tem bons defesas", destacou, dando a receita para o Dragão: "Mantendo esta consistência no Dragão e sendo algo atrevidos e desinibidos podem fazer um bom jogo com o FC Porto e trazer pontos. As bolas paradas são também um ponto muito forte do Feirense porque têm um ótimo executante, Tiago Silva, e depois jogadores muito agressivos a atacar a bola nessas situações", recordou, ele que curiosamente até marcou na receção aos dragões, na sequência de um livre do médio, na época passada.

Sobre os reforços que chegaram nesta temporada, o jogador de 32 anos, destaca dois nomes: Edinho e Sturgeon. "Estou a gostar da equipa em geral, dos jogadores que já conhecia não me admira nada o que estão a fazer e sei que ainda podem fazer melhor. Dos que não conhecia estou a gostar do Sturgeon, acho que se adaptou bem às ideias do treinador e à cultura da equipa e o Edinho também está a deixar a sua marca, mas isso já previa".

Acerca da experiência na Bielorrússia, o central está a adaptar-se bem ao novo país, mas contava ter mais do que seis jogos realizados. "Inicialmente as coisas correram bem, foi uma adaptação até algo fácil, comecei logo a jogar e isso foi importante. De momento, não estou a jogar e é algo que me está a custar mais um pouco, mas sei que isto poderia acontecer e tenho trabalhado para quando surgir a oportunidade", desabafou, acrescentando que está a gostar da cidade: "É cheia de espaços verdes, muito limpa. A nível futebolístico encontrei uma enorme diferença, aqui trabalha-se muito a nível físico, é um futebol muito direto e vertical, e por isso, não é muito atrativo em termos de espetáculo. Também a nível de infraestruturas, muitas equipas não são boas ou pelo menos comparando com Portugal, é uma diferença enorme", avaliou.