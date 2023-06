Zach Muscat continua no Farense: "Sonho de menino tornado realidade"

Central é internacional por Malta e ganhou grande preponderância com a chegada de José Mota ao comando técnico.

O Farense anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com o internacional por Malta (61 internacionalizações) Zach Muscat. O central de 29 anos acompanha, assim, a equipa na subida ao principal escalão do futebol português.

Depois de ter subido à I Liga com o Casa Pia, voltou de novo a subir, desta feita com o Farense, onde foi uma peça importante no eixo da defesa com a chegada de José Mota, tendo realizado 27 jogos e marcado quatro golos ao longo de 2022/23.

A renovação é válida por mais uma temporada. "Primeiramente, quero deixar uma palavra de agradecimento ao presidente João Rodrigues e ao diretor geral Zé Luís por terem tornado o sonho de um menino realidade. Prometo continuar a dar tudo por este clube. Assim como dei tudo para o colocar onde merece estar, irei dar tudo para o Farense ter o estatuto que merece", declarou o jogador.