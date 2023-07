Wolverhampton vence Farense pela margem mínima em jogo de preparação

Jogo decorreu em Lagos, à porta fechada. Nathan Fraser marcou o único golo da partida

O Farense realizou esta quarta-feira, em Lagos e à porta fechada, o segundo jogo da pré-temporada, tendo perdido por 1-0 frente ao Wolverhampton, da Premier League, onde jogam os portugueses José Sá, Toti Gomes, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Pedro Neto e Chiquinho. O golo da formação inglesa foi apontado por Nathan Fraser ainda no decorrer da primeira parte.

No passado sábado, a formação comandada por José Mota realizou o primeiro jogo de preparação, na Academia do Farense, em São Brás de Alportel, frente à formação sub-23, tendo vencido por 1-0, com um golo de André Seruca.