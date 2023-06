Vítor Gonçalves renova contrato com o Farense

Médio prolonga o vínculo por mais um ano.

Vítor Gonçalves, médio de 31 anos, renovou com o Farense por mais uma temporada. O jogador, natural de Silves, que no arranque da época que agora findou trocou o Nacional pelos Leões de Faro, realizou 32 jogos e marcou um golo na época que culminou com a subida à I Liga.

Vítor Gonçalves, após a sua renovação, frisou nas redes sociais do clube algarvio: "É um prazer enorme poder representar este clube histórico e a minha região mais uma vez, quero agradecer a confiança a toda a estrutura do Farense."