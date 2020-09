Sérgio Vieira: "A expulsão do Defendi muda o rumo dos acontecimentos"

Treinador do Farense analisou a forma como a sua equipa entrou no campeonato

Sérgio Vieira, treinador do Farense reagiu à derrota com o Moreirense, por 2-0, na primeira jornada da I Liga, disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

"O mérito é de quem marca e consegue conquistar os pontos, mas foi um resultado extremamente penalizador para nós e injusto pelas circunstâncias da partida. Sofremos muito cedo, mas tivemos uma reação muito forte e oportunidades para empatar e dar a volta ao resultado ainda na primeira parte", começou por referir o treinador.

No início da segunda parte, "a expulsão do Defendi muda o rumo dos acontecimentos e condicionada o nosso desempenho", considerou Vieira, adiantando: "Ajustámos a equipa para irmos atrás do resultado, mas era muito difícil face ao atraso em termos individuais, na condição física e no entrosamento. Mesmo assim, acho que ficou uma excelente imagem dos atletas."

O fim da paragem "tem sido determinante para ajustarmos processos e elevar os índices físicos de alguns jogadores em competição e não apenas em treino. Isso é fulcral para o desempenho coletivo. Transitámos com cerca de 50% do plantel da época passada e alguns reforços vieram com algum tempo de paragem ou com problemas físicos", avaliou o treinador.

A concluir, Sérgio Vieira afirmou: "Além dos acertos que temos para fazer, pretendemos elevar a qualidade do plantel. Temos jogadores aqui que podem e vão render muito mais. Viemos com uma atitude ambiciosa, que foi traída por um erro defensivo e por outro erro coletivo no momento de retirar a profundidade aquando da expulsão. Esperemos que haja um ajuste ou outro."