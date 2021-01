Sérgio Vieira não esquece Diogo Casimiro e Alex Apolinário: "Que tenham uma energia muito forte"

Treinador do Farense deixou mensagem de força a Casimiro - suspendeu a carreira devido a um problema oncológico - e Alex Apolinário - sofreu uma paragem cardiorrespiratória em campo - antes de analisar o desaire da sua equipa frente ao Portimonense (2-0).

Diogo Casimiro e Alex Apolinário: "Em primeiro lugar, queríamos deixar uma palavra para o Diogo Casimiro e para o Alex Apolinário, que estão a passar por momentos muito difíceis na sua vida, que tenham uma energia muito forte para que saiam dessas situações e ainda sejam muito felizes no futebol e na vida."

Análise do dérbi: "O Portimonense foi um justo vencedor. Estes 12 jogos têm particularidades relacionadas com aquilo que aconteceu neste jogo, as nossas contrariedades no sector defensivo. Temos sofrido com isso desde o primeiro jogo, com os erros que cometemos, o nível de exigência da I Liga não é o que temos colocado em campo em alguns jogos. Está associado a isso. A nossa equipa, quando tem o Mancha, o César, e o Cláudo Falcão bem, quando tem as opções que nos dão qualidade para esta divisão, consegue fazer jogos com a qualidade que se exige nesta divisão. Têm sido essas circunstâncias que definem o nosso desempenho."

Crença para superar mau momento: "Com muita determinação, como o Diogo e o Alex vão ter que ter. Temos de ser determinados, capazes de superar os momentos difíceis e unidos, mais do que nunca. O campeonato ainda nem chegou a meio, a pontuação está toda muito próxima, o que mais desejamos é ter as opções disponíveis. Fizemos isso com a contratação de um grande central, o André Pinto, estamos a tentar recuperar os outros jogadores e esperamos que nenhum ceda."

Lesão de Cláudio Falcão: "O Cláudio sentiu um desconforto a nível muscular, adaptámos o Filipe Melo à posição. O desempenho coletivo é feito de trabalho coletivo e individual. Não fomos eficazes e acabámos por sofrer."