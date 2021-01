Sérgio Vieira: "Não era o nosso foco, apesar de nos perturbar de uma forma indireta..."

Treinador do Farense comenta derrota em Tondela, por 2-0.

Análise: "Fomos a equipa que criou as melhores oportunidades de golo. Podíamos ter inaugurado o marcador. Vamos para o intervalo já de uma forma negativa, porque deveríamos ir em vantagem por aquilo que fizemos, por aquilo que produzimos, pelas oportunidades que tivemos, pelo domínio que tivemos na casa do nosso adversário. Aos 46 minutos, sofremos um golo que não podemos sofrer, que é o que temos vindo a amadurecer, a trabalhar, a desenvolver. Não podíamos sofrer golos e infelizmente tem sido uma época, devido aos diferentes problemas defensivos, em que temos sofrido quase sempre golos, e isso mexeu com a equipa. Fomos atrás do resultado, tivemos oportunidades para empatar e o segundo golo para nós, para qualquer treinador, já não conta."

Posição na tabela não era foco: "Não era o nosso foco a posição na tabela, apesar de nos perturbar de uma forma indireta. Os jogadores, adeptos, equipa técnica, estrutura, olhamos para a tabela no meio e é esse o lugar onde queremos estar no final do campeonato, mas ainda temos mais dois jogos até ao final da primeira volta."

Coisas boas: "Houve aspetos positivos: a reação da equipa, a forma como nós fizemos uma primeira parte boa. Temos de levar as coisas positivas e já na próxima quinta-feira com o Santa Clara conquistar os três pontos que é o foco principal: os três pontos."

Mais emoção do que cabeça: "Em algumas ações, acabou por ser mais com o coração do que com a cabeça, de uma forma pensada, mas, em algumas. [...] Tivemos bons momentos em que tentámos chegar a situações de finalização de forma apoiada. Infelizmente, não fomos para a dinâmica que queríamos [após o golo], também porque o Tondela acabou por se fechar muito bem, defender, baixar o bloco e encostar-se à sua área muitos minutos e isso dificultou-nos."