Técnico do Farense não concorda com a marcação do penálti a favor Sporting no final da partida. Sérgio Vieira elogiou jogadores e fez promessa aos adeptos: "Pouco a pouco, vamos ser o que somos e subir na tabela".

Análise do jogo: "Tivemos organização, entrega ao jogo. Face às limitações que temos vindo a sofrer, tenho só que dar os parabéns aos meus jogadores, que foram guerreiros. Temos jogadores que não estão a jogar nas posições de origem por motivos de gestão. Perdemos alguns atletas. E fazer o jogo que fizemos... Temos que dar os parabéns aos nossos jogadores."

Mensagem aos adeptos: "Quero dar uma palavra aos nossos adeptos, que querem pontos, querem que a gente suba. E com certeza absoluta, pouco a pouco, vamos subir e terminar numa posição fantástica. Este grupo tem uma condição fantástica. Tivemos algumas limitações nestas 10 jornadas, não pudemos ter a totalidade das nossas forças e capacidades. Mesmo assim, mostramos qualidade, como no foi caso de hoje. Pouco a pouco, vamos ser o que somos e subir na tabela."

Lance do penálti: "Tivemos a oportunidade de ver as imagens. O que não entendemos, nem os nossos jogadores, nem a nossa estrutura e nem eu próprio, é como alguém que está sentado em frente às imagens não vê que o Defendi faz o contato com a cabeça do adversário a tentar disputar a bola. É uma ação completamente natural, mas há quem não ache. Foi assim que perdemos, faz parte do jogo, não é algo que possamos controlar".

Confusão no final do jogo: "A nossa equipa, o nosso clube, os nossos adeptos, o nosso plantel, tal como o Sporting, também onde vai um vão todos. E foi isso que aconteceu. Quando vão todos de um lado e de outro dá-se a confusão. Foi uma confusão apenas, emoções apenas".

Reação: "Iremos sempre todos juntos com nossa estratégia em vigor e vamos sorrir muito mais vezes do que iremos sofrer, diferentemente deste momento, em que estamos a sofrer por um golo que não merecíamos".