"Foi inacreditável o que aconteceu hoje, pela equipa de arbitragem"

Treinador do Farense deixa críticas à arbitragem do embate frente ao Rio Ave, que o emblema algarvio perdeu por 1-0.

Jogo inacreditável: "Foi um jogo extremamente ingrato, um jogo inacreditável, fruto das circunstâncias que aconteceram. É muito injusto o resultado final. Só uma equipa merecia ganhar, éramos nós. Não só pela forma como entrámos em campo e pela forma como buscámos os três pontos, às vezes não de uma forma muito incisiva na criação de situações, mas extremamente dominadores".

Erros: "As situações do Rio Ave resultaram de erros nossos, da ansiedade de querermos rapidamente jogar, com perdas de bola no meio-campo dos nossos centrais. Foi algo que corrigimos ao intervalo e, na segunda parte, praticamente nem se viu o Rio Ave. Foi um jogo totalmente dominado, mas em que não fomos felizes".

Críticas à arbitragem: "E depois foi também inacreditável o que aconteceu hoje, pela equipa de arbitragem, algo que pode acontecer, mas que em função da fase que vivemos ainda acontecer isto. Não foi só o golo. Foram tomadas de decisão, jogadores que fizeram faltas atrás de faltas e não levaram amarelo, as perdas de tempo do Rio Ave e depois só dá cinco minutos de compensação. Muitos aspetos que fomos vendo ao longo do jogo e que não vale a pena estar a enumerar, nem nos agarrar a isso, porque o árbitro pode ter também uma tarde infeliz, e teve-a, mas faz parte do jogo".

Lance polémico no primeiro minuto: "Ele pediu desculpa, porque se precipitou a apitar antes [de a bola entrar na baliza]. Houve muita precipitação nesse e noutros lances. [Houve reconhecimento] logo ao intervalo, que se precipitou e errou ao anular o lance".