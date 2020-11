Sérgio Vieira e a lanterna-vermelha da I Liga: "É uma questão de tempo subirmos lugares"

Técnico do Farense, último classificado da I Liga, com cinco pontos, mostrou-se confiante no concretizar da permanência do clube algarvio no principal escalão do futebol português

Classificação não condizente com a equipa: "Mesmo que isso não fosse público, internamente sabemos avaliar os nossos desempenhos, processos, porque é que não conseguimos ser melhores em campo. Sentimos frustração por não ter oito, dez pontos, que seriam perfeitamente justos. São circunstâncias do momento, construção do plantel, limitações tidas para cada jogo, erros individuais cometidos ou por uma ou outra arbitragem que nos condicionou, como no Rio Ave.

Futuro: "Controlamos a nossa ambição, a nossa atitude e temos a certeza de que no final do campeonato vamos conquistar o objetivo de forma tranquila. Estamos conscientes de que temos qualidade, dinâmicas e é uma questão de tempo subirmos lugares na tabela e estar onde merecemos. Para isso há que ter calma, equilíbrio, nas vitórias e derrotas, com passos dados de cada vez e avaliações rigorosas."