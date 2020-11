Sérgio Vieira e a derrota em Braga: "Temos que entrar com mentalidade vencedora"

Matheus em ação no triunfo do Braga em receção ao Farense

Treinador do Farense abordou o desaire sofrido pela margem mínima na visita ao reduto do vice-líder da I Liga, além do falecimento do antigo colega de profissão Vítor Oliveira

Empate no mínimo: "Tentamos fazer um jogo à nossa imagem, como temos feito desde início, tentar jogar com possibilidades para isso, nem sempre conseguimos. Mérito do Braga, que tem um excelente plantel, treinador, estrutura, que pratica bom futebol. Perto do fim, fruto da qualidade do Braga, acabamos por sofrer. São jogos difíceis, temos que nos habituar a entrar com mentalidade vencedora e não dar tanta iniciativa ao adversário, que luta por títulos. Infelizmente não levamos pontos, mas fica a organização e a atitude que levaremos para atingir o objetivo [permanência]."

Falecimento de Vítor Oliveira: "Queria deixar palavras de gratidão ao mister Vítor Oliveira, à sua família, por tudo aquilo que foi um legado, que nós não podemos deixar em claro e não ficar apenas por agradecimentos públicos e comunicados nas redes sociais. Temos de praticar os valores que ele nos deixou."