Sérgio Vieira: "Contra uma equipa que ganhou ao FC Porto e esteve a ganhar ao Benfica..."

Loulé, 28/08/2020 - Farense - Treino da época Liga 2020/21, no Estádio Algarve. Sérgio Vieira, Treinador do Farense; (André Vidigal / Global Imagens)

Sérgio Vieira (treinador do Farense) comentou o empate caseiro com o Paços de Ferreira, na 11ª jornada da I Liga

A exibição: "A exibição acaba por ser positiva em alguns aspetos, mais uma vez face a algumas circunstâncias que aconteceram na partida. Infelizmente, perdemos cedo um jogador que nos dava uma boa saída com bola no lado esquerdo, o Eduardo Mancha, e isso, mais uma vez, criou instabilidade na equipa."

Sobre o jogo: "Face ao desenrolar do jogo, à forma como o Paços se adiantou no marcador, com uma grande penalidade, à nossa reação, ao facto de jogarmos com um "onze' com que nunca tínhamos jogado e toda essa instabilidade, acaba por ser positiva a exibição. O resultado claramente não, porque nós no São Luís queremos sempre mais, o nosso foco é sempre a vitória e os três pontos."

O adversário: "Contra o sexto classificado, uma equipa que ganhou ao FC Porto em casa, que esteve a ganhar ao Benfica quase até ao final, foi à Taça da Liga, que vem de uma estabilidade muito grande na utilização dos seus jogadores, quase sempre com o mesmo "onze', que lhes permite ter um bom rendimento coletivo, perante uma equipa dessas, nós só temos isso a afirmar. Foi uma boa exibição, não foi perfeita, não foi uma grande exibição, mas foi uma boa exibição."