Rui Costa renova por mais uma temporada

Rui Costa, que chegou no início da temporada a Faro

O Farense anunciou a renovação de contrato com Rui Costa, avançado de 27 anos que acompanha, assim, a equipa na subida ao principal escalão do futebol português.

Rui Costa, que chegou no início da temporada a Faro, vindo do Santa Clara, foi um dos melhores marcadores do Farense, com 10 golos em 24 jogos realizados.

"Estou muito feliz por continuar a ser leão do sul, tudo farei para ajudar a manter este clube no lugar onde merece estar!", disse.