Roma vence Farense num jogo com três golos na própria baliza

Equipa de José Mourinho triunfou por 4-2 e conquistou o Troféu Hassan.

O Farense, promovido este ano à I Liga, perdeu (4-2) com os italianos da Roma, treinados por José Mourinho, que conquistaram o Troféu Hassan, no jogo de homenagem ao antigo goleador dos algarvios.

No Estádio de São Luís, em Faro, a equipa da capital italiana triunfou com golos de Artur Jorge, na própria baliza (três minutos), Belotti (33), Pellegrini (42) e Gonçalo Silva, também na própria baliza (90), enquanto os algarvios reduziram com um autogolo de Kristensen (67) e um tento de Maxuel (90+3).

No Farense, em 4x3x3, José Mota fez sete mudanças no onze em relação ao triunfo (3-2) de domingo sobre a Oliveirense, da segunda ronda da Taça da Liga, enquanto a Roma, que no estágio algarvio hoje concluído também empatou com o Sporting de Braga (1-1) e venceu o Estrela da Amadora (4-0), se posicionou no habitual 3x5x2.

O central Artur Jorge, um dos três reforços dos algarvios nas escolhas iniciais, teve um início de jogo infeliz, desviando para a própria baliza um cruzamento de Belotti, logo ao terceiro minuto.

O Farense tentou reagir, mas Rui Patrício, com uma grande estirada, evitou o golo de cabeça do ponta de lança brasileiro Bruno Duarte (17), e a Roma conseguiu aumentar a diferença, impondo-se pela maior qualidade dos seus executantes.

Belotti concluiu para o 2-0, aos 33 minutos, na recarga a um pontapé de "bicicleta" de El Shaarawy defendido por Ricardo Velho, e Pellegrini fez o 3-0 perto do intervalo (42), finalizando com frieza na "cara" do guardião algarvio.

Na segunda parte, com mais titulares em campo, o Farense conseguiu equilibrar a partida, reduzindo a diferença aos 67, com um autogolo do lateral Kristensen, numa tentativa falhada de atraso para o seu guardião, após cruzamento de Rui Costa.

Nos minutos finais, Gonçalo Silva assinou o terceiro autogolo da partida (90), enquanto Maxuel marcou o golo da noite, num "tiro" indefensável de fora da área com o pé direito (90+3).

Após o encontro, o marroquino Hassan Nader, melhor marcador da I Liga na época 1994/95 ao serviço do Farense, entregou o troféu ao capitão da Roma, Pellegrini.

O Farense estreia-se na I Liga com a receção ao Casa Pia, em 12 de agosto, enquanto a equipa de José Mourinho recebe a Salernitana, de Paulo Sousa, no arranque do campeonato italiano, em 20 de agosto.