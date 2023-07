Robson deixa Farense e segue para o segundo escalão da Arábia

Central esteve duas épocas em Faro. Ruma ao Al Jandal

O defesa central Robson, de 29 anos, que durante duas épocas esteve ao serviço do Farense, e que acabou por não renovar, assinou com Al Jandal, da 2ª divisão da Arábia Saudita, desconhecendo-se para já a duração do contrato.

O jogador, com a chegada de José Mota aos "Leões de Faro", acabou por perder espaço no eixo da defesa. Mesmo assim, nas duas épocas que esteve em Faro, realizou 59 jogos e marcou 3 golos, sendo que 30 partidas e 1 golo tenham acontecido em 2022/2023, época que culminou com a subida do Farense ao primeiro escalão do futebol português.

Leia também FC Porto Contrato de cinco épocas à espera de Alan Varela no FC Porto Médio argentino já conhece a duração do vínculo alinhavado pelo FC Porto, mas o Boca Juniors tenta esticar a corda até perto do valor da cláusula

Leia também Portugueses Namoro antigo da Premier League reaparece por João Félix O Manchester United, que tentou a contratação do avançado em janeiro, está de novo em cena pelo português