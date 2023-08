Ricardo Velho, guarda-redes do Farense: "Acabámos a discutir o jogo com o FC Porto"

Declarações de Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, após a derrota por 2-1 em casa do FC Porto.

Análise ao jogo: "Foi um bom jogo Viemos a um estádio difícil disputar o jogo. Tivemos ocasiões para fazer golos e o FC Porto fez um golo mesmo a acabar o jogo, apesar de também ter tido ocasiões. Foi um jogo bem discutido, a equipa demonstrou um bom caráter, um bom fio de jogo, jogámos bem. Tivemos um pequeno azar no final, mas estamos a lutar para conseguir resultados melhores."

Crescimento com o jogo: "Sim. A equipa, nos primeiros 10/15 minutos, estava sentir algumas dificuldades, mas depois começámos a melhorar, a impor o nosso jogo e acabámos a discuti-lo com o FC Porto. A equipa esteve bem. Foi pena o resultado. Podíamos ter saído daqui com um ponto ou até com os três, pelas ocasiões de golo que tivemos, mas o resultado é o que é".

Jogo certo para ganhar confiança: "O Farense tem qualidade, capacidade, espírito e garra para ir a qualquer estádio defrontar qualquer clube e trazer os três pontos. É isto que queremos sempre. Às vezes não é possível".

Grandes defesas: "Foi um bom jogo. Só foi pena o resultado no final".