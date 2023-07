Presidente do Farense lidera lista única às eleições do clube

João Rodrigues, presidente do Farense

Redação com Lusa

O presidente do Farense, João Rodrigues, encabeça a única lista candidata à direção do clube da I Liga nas eleições para o quadriénio 2023/27, marcadas para dia 06 de julho, confirmou hoje fonte do emblema algarvio.

O dirigente tinha apresentado a sua demissão em 21 de junho, a cerca de um ano do fim do atual mandato, decisão acompanhada em bloco pelos restantes membros dos órgãos sociais.

As eleições decorrem na quinta-feira, entre as 16:00 e as 20:30, seguindo-se a tomada de posse dos dirigentes eleitos.

O Farense foi segundo classificado na edição 2022/23 da II Liga, assegurando o regresso ao escalão principal dois anos depois.