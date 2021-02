Farense com duras críticas à arbitragem: "É algo muito, mas mesmo muito estranho"

João Rodrigues, presidente do Farense, foi à sala de imprensa após a derrota com o Moreirense e deixou críticas à arbitragem que tem, na opinião do líder dos algarvios, prejudicado constantemente a equipa.

O presidente do Farense, João Rodrigues, após o encontro frente ao Moreirense, deslocou-se à sala de imprensa desgastado com as arbitragens, naquilo que já é um acumular de várias situações.

"Estou aqui e não é hábito fazê-lo. Mas devido a uma série de situações em que temos sido prejudicados ao longo da época, temos que dizer algumas coisas que têm de ser exteriorizadas para que as pessoas compreendam o sentimento de revolta que existe neste grupo. Tem sido um trabalho duro levantar este clube, que é um gigante do futebol português. Foi um processo árduo e difícil o trajeto que fizemos desde a 3ª divisão e que, passo a passo, conseguimos colocar na I Liga. Hoje mais uma vez sentimos que não fomos tratados equitativamente, de igual para igual, como não tem sido o caso dos vários jogos desta época e não percebemos porquê, sendo constantemente penalizados. Não vou nem individualizar jogos ou lances", atirou.

O líder dos algarvios frisou ainda que "a revolta não é só deste jogo". "É uma série de jogos que vem desde o início desta época. Para vos dizer que temos um grupo que está no balneário, triste, revoltado, mas não vergado. Não nos vamos vergar.... Vamos lutar e vamos conseguir. Vamos conseguir contra tudo e contra todos", referiu.

Sobre a exposição que o Farense fez ao Conselho de Arbitragem, João Rodrigues diz que os algarvios têm um "relacionamento muito correto com todas as pessoas que gerem a arbitragem e o futebol em Portugal". "Não temos nenhuma guerra com quem quer que seja... Nem com nenhum árbitro, que é uma função extremamente difícil e que nós respeitamos imenso. É das funções mais difíceis do futebol e temos consciência disso. Mas também não somos meninos de creche que não compreendem o que se está a passar. O que se está a passar não é bonito. Sentimos que estamos a ser prejudicados e que não estamos a ser respeitados e isso não é aceitável", vincou.

"Porquê o Farense? Não lhe posso dar uma resposta concreta a isso. Não consigo deslumbrar. O que posso dizer é que nos sentimos seriamente prejudicados. Quem é que está por detrás de nos prejudicar não é algo para que eu tenha uma resposta. Vamos continuar esta nossa luta, demonstrando mais uma vez que em lances similares as decisões foram completamente opostas", acrescentou.

O presidente do Farense diz que não sabe se há intenção deliberada de prejudicar o clube, mas garante que em 99% das vezes, a formação do Sul do país é prejudicada. "Durante uma época acontecem erros contra e a favor de uma equipa. Infelizmente para o Farense, são 99 senão 100% contra nós. Qualquer situação de VAR tem sido sistematicamente contra o Farense. É algo muito, mas mesmo muito estranho. Em dúvida o Farense tem sido constantemente prejudicado", finalizou.