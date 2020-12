"Penálti? Há gente competente que decidiu assim e isso nós não controlamos"

Declarações de Filipe Melo, após a vitória do Sporting sobre o Farense, por 1-0.

Exibição: "É fruto do trabalho da equipa esta exibição. Saímos com um sabor muito amargo, mas com a qualidade que demonstrámos hoje vamos voltas às vitórias rapidamente."

Penálti: "É um lance rápido. Está muita gente dentro da área. É um lance dividido, há gente competente que decidiu assim e isso nós não controlamos. O que controlamos é o nosso trabalho diário e no jogo. Fazê-lo de forma séria e esperar que quem orienta o jogo também o faça."

Confusão no final do jogo: "A confusão é fruto do calor do jogo, a emoção... Está tudo resolvido."

Sporting: "É um Sporting com qualidade. Não criaram praticamente nenhuma oportunidade, algo que foi fruto do nosso trabalho. Merecíamos sair daqui com pontos".