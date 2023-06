Oficial: Rafael Barbosa é reforço do Farense

Ex-Tondela assina por duas temporadas com o emblema algarvio

O médio ofensivo Rafael Barbosa, de 27 anos, ex-Tondela, é o primeiro reforço do Farense, neste que é o regresso dos "Leões de Faro" à I Liga, tendo assinado um contrato para as próximas duas temporadas. Confirmam-se assim as informações avançadas por O JOGO em tempo oportuno.

Depois de três épocas no Tondela, o jogador que foi formado no Sporting, com passagens pelo Paços de Ferreira e Estoril, tendo já representado outro clube algarvio, o Portimonense, na época 2018/19, foi nos beirões que se notabilizou, tendo realizado 104 jogos e marcado 11 golos. Chega agora novamente ao Algarve, para representar o Farense.

"Estou muito feliz por abraçar este projeto, acredito muito que vou ajudar o clube nos seus objetivos, e estou ansioso para jogar no Inferno de São Luís junto dos nossos adeptos", afirmou o jogador, em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube.