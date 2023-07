Oficial: Pastor renova e acompanha Farense na I Liga

Lateral direito, de 23 anos, renovou por mais uma temporada com os "Leões de Faro".

O Farense anunciou esta terça-feira a renovação de contrato por mais uma temporada do lateral direito Pastor, que acompanha, assim, a equipa na subida ao principal escalão do futebol português.

Pastor, de 23 anos, chegou a Faro no mercado de janeiro, vindo do Portimonense, mas por empréstimo dos brasileiros do Ferroviária, tendo sido inclusive treinado por José Mota no Leixões, em 2021/22. Pelos "Leões de Faro" realizou 14 jogos como titular, sendo peça preponderante no lado direito da defesa.

O jogador mostrou-se satisfeito com a renovação, frisando às redes sociais do clube algarvio que está "muito feliz" pela renovação com o Farense.

"Aqui sinto-me em casa, um lugar onde fui acolhido com muito carinho pelo clube e pelos adeptos. Agradeço ao presidente João Rodrigues e ao diretor Zé Luís pelo esforço para contar comigo neste desafio que teremos pela frente. Não sou de Faro mas sou Farense!", afirmou.