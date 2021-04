"O Sporting tem sido mais competente e é um justíssimo líder do nosso campeonato"

Jorge Costa, treinador do Farense

Redação com Lusa

Jorge Costa disse não acredita num Sporting fragilizado em Faro, apesar dos dois empates consecutivos.

O treinador do Farense disse esta quinta-feira não acreditar num Sporting "fragilizado" na receção de sexta-feira ao líder da Liga NOS, apesar de os leões somarem dois empates consecutivos.

"Não acredito que amanhã [sexta-feira] possamos encontrar aqui um Sporting fragilizado. Continua a ser o líder do campeonato, com inteira justiça. Portanto, o grau de dificuldade do jogo, para nós, é elevadíssimo", referiu Jorge Costa, na antevisão da partida da 27.ª jornada da prova.

Para o treinador dos algarvios, "só um Farense muito forte, muito concentrado, é que pode lutar pelos três pontos e lutar por algo inédito", infligir a primeira derrota no campeonato ao Sporting.

"Temos de fazer aquilo que temos vindo a fazer. Parece quase ridículo da minha parte estar a dizer isto, mas é verdade. Pegando nos últimos três jogos do Farense [uma vitória e duas derrotas], nós temos feito coisas muito boas. Temos criado oportunidades de golo, temos tido volume de jogo interessante, qualidade de jogo muito boa, mas depois, por ineficácia da nossa parte, os resultados não têm sido aqueles que nós queremos", acrescentou Jorge Costa.

Em relação ao adversário, o treinador do Farense teceu muitos elogios ao seu homólogo do Sporting, Rúben Amorim.

"O que vejo no Sporting é, seguramente, um treinador com muita qualidade - e tem demonstrado, não só no Sporting. Na sua curta carreira, é verdade, mas tem sido uma carreira de sucesso", sublinhou.

Questionado sobre a juventude da equipa leonina, Jorge Costa salientou que vê, acima de tudo, "competência" no adversário.

"Vejo uma equipa com muita qualidade. Não olho para o BI dos jogadores, olho para as suas competências. Independentemente de terem 18 ou 30 anos, a competência está lá. O Sporting tem sido mais competente e, como já disse, é neste momento um justíssimo líder do nosso campeonato", reforçou.

Apesar de ocupar o 17.º e penúltimo lugar, o técnico do Farense garantiu que a partida não será decisiva para a sua equipa, explicando que o grupo continua "confiante".

"Faltam oito jogos, por isso não será um jogo decisivo. Será um jogo importante para nós. São três pontos que, honestamente, valem tanto como outro jogo qualquer, são três pontos que nós queremos muito e vamos lutar muito por eles. Independentemente do resultado final do jogo de amanhã [sexta-feira], da parte que me diz respeito, nada ficará decidido", assinalou.

Jorge Costa ressalvou que "não há qualquer tipo de motivo ou razão" para a equipa algarvia duvidar do que tem feito, até porque, "nos últimos três jogos, o melhor jogador da equipa adversária tem sido constantemente o guarda-redes".

O Farense, 17.º classificado, com 22 pontos, recebe na sexta-feira o líder Sporting, com 66, em jogo marcado para o Estádio de São Luís, em Faro, às 21:00, com arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa).