Neca na nova equipa técnica do Farense liderada por Jorge Costa

Regresso do treinador ao clube algarvio.

João Fernandes, mais conhecido no mundo do futebol por Neca, está de regresso a Faro e ao Farense, clube que representou nas temporadas 2013/14 e 2014/15, na II Liga e nas temporadas 2016/17 e 2017/18, com os algarvios a competirem na altura no Campeonato de Portugal, tendo realizado a última época como jogador, no ano que ditou o regressou dos algarvios à II Liga.

Em Faro o agora treinador, realizou 119 jogos e marcou 17 golos, está agora de regresso a um clube que bem conhece, mas para fazer parte da nova equipa técnica que vai ser liderada por Jorge Costa, dando seguimento à sua carreira de treinador que iniciou na temporada 2018/19 nos sub 23 do Belenenses, com passagem pelo Sindicato dos Jogadores e na temporada 2019/20, como adjunto de Rui Duarte no Casa Pia.