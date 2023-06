Luiz Felipe muda-se do Vizela para o Farense

Guarda-redes Luiz Felipe anunciado no Farense, clube que regressa à I Liga

O Farense anunciou esta quinta-feira a contratação de Luiz Felipe. O guarda-redes, ex-Vizela, assinou por duas temporadas.

Aos 26 anos, Luiz Felipe vai representar o terceiro clube em Portugal, em outras tantas épocas, juntando o Farense ao Vizela e à B SAD.

"Estou muito feliz pela oportunidade que me está sendo dada de fazer parte deste grande clube do Sul que é o Farense. Irei dar o meu melhor pela equipa, sou um jogador de grupo que dá tudo para ajudar no que for necessário e estou ansioso para sentir o calor destes enormes adeptos", disse Luiz Felipe à comunicação do Farense.