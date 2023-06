Luiz Felipe deixou o Vizela e está garantido até 2025 pelo Farense

Guarda-redes brasileiro prossegue a carreira no Algarve.

Luiz Felipe está prestes a tornar-se reforço do Farense para as próximas duas épocas. O guarda-redes acertou ontem os termos da rescisão do contrato que o ligava ao Vizela até junho de 2026 e vai apresentar-se esta quarta-feira em Faro para submeter-se aos habituais exames médicos e consequente oficialização do acordo estabelecido entre as partes.

A transferência não envolve o pagamento de qualquer verba, sendo que cada clube fica com 50 por cento dos direitos económicos do jogador.

Contratado no último verão pelo Vizela, Luiz Felipe, 26 anos, ficou na sombra de Buntic e poucas oportunidades teve para jogar, não tendo ido além de quatro jogos, num total de 420 minutos de competição. Atendendo a que o habitual titular dos minhotos vai permanecer no plantel, o guarda-redes brasileiro decidiu aceitar a proposta do Farense, com o objetivo de jogar com mais regularidade. No plantel de José Mota vai ter a concorrência de Ricardo Velho e Miguel Carvalho.