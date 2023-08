José Mota lamentou derrota no Dragão: "O jogo estava a correr de feição"

Declarações do treinador do Farense, no final do encontro com o FC Porto (2-1)

Sensações após derrota: "A forma como acontece o segundo golo, já nos minutos finais, é sempre um amargo. A equipa teve uma postura boa. FC Porto é sempre muito difícil, é uma equipa que pressiona muito. Massacram os adversários. A nossa estratégia estava a corresponder, tirando os minutos iniciais. Tivemos dificuldades em ligar o jogo, mas, após esse período, ganhámos confiança e organização. Criámos dificuldades ao FC Porto e era isso que pretendíamos. Sofremos um golo e conseguimos o empate, num golo de belo efeito. A segunda parte veio e o jogo estava a correr de feição. FC Porto com mais bola, mais cruzamentos, mas sem grandes oportunidades. Conseguimos quatro oportunidades. Podíamos ter tido melhor colocação no golo sofrido. Mesmo assim, tivemos duas oportunidades. Tivemos uma postura desinibida. Houve alguma inexperiência com 1-1. O trabalho está aqui. Faltou-nos a ponta de sorte."

Imagem mais real do Farense: "O Casa Pia foi três vezes à nossa baliza e fez três golos. Não desgostei do jogo, desgostei do resultado. O que quero é que estes jogadores acreditem que têm potencial. Tenho aqui jogadores que vão estar muitos anos na primeira liga. Estes jogos servem para mostrar que eles têm qualidade."