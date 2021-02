Jorge Costa: uma certeza entre o jogo na Madeira e o duelo de Guimarães

Treinador do Farense garante uma equipa mais confiante depois do triunfo frente ao Nacional.

O treinador do Farense espera ver uma equipa "ainda mais confiante" na deslocação de quarta-feira ao terreno do V. Guimarães, depois da primeira vitória fora na I Liga de futebol, frente ao Nacional.

"Acima de tudo, esta vitória vai dar-nos mais confiança e vai libertar-nos um pouco da pressão que tínhamos como última classificada. Espero ver, em Guimarães, uma equipa ainda mais confiante do que aquela que vimos com o Nacional", disse Jorge Costa.

Na antevisão à partida em atraso da 14.ª jornada, adiada por duas vezes devido à acumulação de gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, o técnico lembrou que o triunfo na Madeira (3-2) serviu para "elevar os níveis de confiança".

"Vale o que vale, para nós valeu muito. São três pontos que nos tiram do fundo da tabela, mas também desde o início que digo que este Farense vale muito mais do que aquilo que a tabela mostrava", frisou o treinador do Farense.

Acrescentando que a equipa precisava de "reforçar a parte moral", Jorge Costa frisou que a deslocação a Guimarães será "mais uma etapa de uma longa caminhada".

Questionado sobre o facto de o Farense ter sofrido golos em todas as partidas já efetuadas na Liga, o técnico admitiu sentir-se preocupado com esse dado, considerando que a equipa precisa de "melhorar todos os seus processos para garantir estabilidade defensiva".

"Estamos numa fase de crescimento com pouco tempo para trabalhar. Estamos a trabalhar em cima dos jogos e será algo que no futuro seguramente iremos melhorar, mas nesta fase é importante, acima de tudo, somar pontos", concluiu.

Para o encontro de Guimarães, Jorge Costa vai ter de mexer no onze, uma vez que três titulares na Madeira estão indisponíveis: Licá e Fábio Nunes cumprem castigo e Tomás Tavares, emprestado pelo Benfica, ainda não estava inscrito à data inicial da partida.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado com 31 pontos, recebe o Farense, 16.º com 16 na quarta-feira, às 21:45, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de João Pinheiro (Braga).