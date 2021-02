Jorge Costa: um golo "que irá passar em todo o mundo" e os elogios a Luís Freire

Treinador do Farense comentou triunfo suado, por 2-3, na Madeira, frente ao Nacional.

Vitamina: "Esta vitória é uma vitamina, mas aquilo que nós queremos e para o qual estamos a trabalhar, é para não ter vitórias isoladas. Temos um caminho a fazer e eu quero que haja uma forma de o fazer, para que as vitórias possam começar a ser quase uma constante."

Elogios ao clube: "Claro que temos limitações, mas temos um grupo de gente séria, de gente trabalhadora. Somos um clube de uma região que merece todo o respeito. Com um presidente que acho que é um exemplo a nível nacional e a nível internacional. É um clube histórico. Acredito que sim. Disse-o desde o primeiro dia, disse-o depois de perdermos em casa com o Moreirense e eu acredito que no final da época, teremos uma classificação diferente daquela que temos hoje."

Resultado e análise: "Os níveis de confiança desta equipa estão longe de ser os ideais. É normal. É mais fácil falar depois de uma vitória, caso contrário não estaria, certamente, com esta disposição. Acho que foi uma vitória sem contestação. Tivemos o Madi na cara do guarda-redes. Tivemos o Licá na cara do guarda-redes. Tivemos situações onde saímos bem em transição, de 1 para 1 e 2 para um. Faltou-nos aqui um bocadinho a decisão no último passe. O Nacional teve um livre com uma execução fantástica, em que o Defendi faz também uma defesa fantástica. [João Vigário] Faz um golo, que eu espero que possa fazer muitos mais, mas não será fácil seguramente, que irá passar em todo o mundo. Acreditei e acho que o resultado não sofre, na minha opinião, muita contestação. Dou os parabéns ao Nacional e ao seu treinador, um colega de profissão, que tem um passado, um presente e um grande futuro e por questões que são conhecidas de toda a gente, está a ser completamente limitado de exercer de outra forma a sua profissão. Quero deixar aqui o meu abraço solidário."