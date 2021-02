Jorge Costa: "É verdade que apanhei uma equipa bem trabalhada"

Treinador do Farense fez a antevisão ao jogo com o Moreirense.

O treinador do Farense reconheceu este domingo que a receção ao Moreirense, na segunda-feira, é importante pela "necessidade urgente de pontos" da sua equipa, 18.ª e última classificada da I Liga.

"Obviamente, é o [jogo] mais importante por ser o próximo - e mais importante ainda pela necessidade urgente de pontos", disse Jorge Costa, na antevisão à partida da 18.ª jornada da competição, que marca o arranque da segunda volta do campeonato.

O novo treinador dos algarvios, que se estreou na quinta-feira, apenas com um treino realizado, com um empate caseiro frente ao Santa Clara (1-1), espera já ver refletido em campo o trabalho efetuado nos últimos dias.

"Espero bem que sim, tendo consciência de que não o operámos em campo, uma vez que a exigência física não permitiu. Espero um jogo de intensidade e o aspeto físico é importante. Taticamente, também trabalhámos em vídeo, imagem e desenho, que, espero, possam trazer resultados visíveis", afirmou Jorge Costa.

O treinador elogiou o trabalho feito pelo antecessor, Sérgio Vieira: "É verdade que apanhei uma equipa bem trabalhada, com um modelo de jogo bem definido que facilita o trabalho. Vejo uma equipa que pode fazer mais, mas que também tem faltado um pouco de sorte."

A equipa do Farense sofreu golos em todos os 16 jogos já disputados na I Liga e o técnico afirmou que a equipa deve melhorar o seu "comportamento geral", mas também espera a recuperação dos jogadores lesionados.

"É um facto que quando não sofres estás mais perto de vencer. Não vamos pelo guarda-redes ou defesa, vamos pelo comportamento geral da equipa e temos de melhorar nesse aspeto. É verdade também que o Farense tem tido dificuldade em repetir o "onze" devido às lesões e isso não ajuda. O grande objetivo, além dos pontos, é a estabilidade da equipa e ganhar segurança defensiva", frisou o técnico.

Jorge Costa salientou que o Moreirense "é uma equipa um pouco à imagem do Farense e outras, com treinador novo", mas que "tem mais tempo de trabalho e o estilo de jogo já mudou", vindo de uma "importante" vitória em Famalicão (2-0).

"Vem com níveis de confiança elevados. Com todo o respeito pelo Moreirense e por todas as equipas, estou descansado porque tenho matéria humana suficiente para amanhã [segunda-feira] lutar e conquistar os três pontos", finalizou o técnico do Farense.

O Farense, 18.º e último classificado com 13 pontos, recebe o Moreirense, oitavo com 21, na segunda-feira, a partir das 17:00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.