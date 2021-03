Jorge Costa: "Deve ser lembrado amanhã, no mês que vem, daqui a um ano..."

Técnico da formação algarvia traçou vários elogios, em conferência de Imprensa, à forma como os algarvios somaram três pontos no reduto do Boavista, em desafio da 24.ª ronda da Liga NOS, e comentou a aquisição do guardião Beto

Análise: "Uma entrada fortíssima da parte do Farense, com várias oportunidades de golo claro. Uma primeira parte quase perfeita. Só não foi perfeita, porque pecámos no capítulo da finalização. Mas nós não jogámos sozinhos e na segunda parte o Boavista pressionou mais. Pelo facto da importância dos três pontos fomos baixando um bocadinho mais as linhas. Acho que foi um jogo controlado do primeiro ao último minuto. Tivemos sempre o controlo do jogo."

Exibição do Beto: "Para mim não foi surpresa, porque o Beto já foi meu jogador. Estamos a falar de um guarda-redes com muita experiência, que na época passada fez 30 jogos na liga turca, uma liga de qualidade e competitiva. Era necessário conseguir reforçar o plantel, a opção recaiu no Beto. É um líder natural. Para além das suas qualidades como guarda-redes, tem capacidades de liderança. Foi a sua estreia, num jogo com pouco trabalho. Teve uma intervenção que garantiu os três pontos. Estou feliz por tê-lo connosco."

Ilações da vitória: "Este jogo tem que ser lembrado amanhã, na próxima semana, no próximo mês, daqui a um ano. Porque foi um belíssimo jogo. Eu disse aos meus jogadores que só não conseguimos se não quisermos, porque temos qualidade, temos ambição, temos tudo. Mas é verdade que temos feito coisas boas, muito boas, temos feito coisas más. E portanto andamos um pouco acima e abaixo. Falta pouco e hoje era importante para nós, porque estávamos em último. Jogámos com pressão e a resposta que os jogadores deram sobre pressão foi fantástica. Sou um treinador feliz, porque ganhámos, e pela forma como ganhámos. E sou um treinador otimista em relação ao futuro."