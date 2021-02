Jorge Costa e o empate em Guimarães: "Saboroso. Trabalhamos imenso para o merecer"

Treinador do Farense comentou, em entrevista rápida, o empate (2-2) alcançado no reduto do Vitória de Guimarães, já reduzido a 10 elementos, em jogo em atraso da 14.ª jornada da I Liga

Empate reduzido a dez: "Principalmente depois do que foi o contexto do jogo, sair daqui com um ponto é saboroso. As partes foram distintas. Saímos para o intervalo a perder injustamente. O Vitória entrou melhor, teve mais oportunidades, ficou em superioridade numérica, mas soubemos reorganizar-nos, sofrer e tivemos, porque não, uma pontinha de sorte. Trabalhamos imenso para o merecer."

Quatro pontos seguidos fora de casa: "É evidente que se me dissessem que íamos fazer quatro pontos nos últimos dois jogos, assinaria por baixo. Foi uma semana difícil para nós. Todos sabemos que estamos a viver uma situação complicada e temos que nos adaptar. Este jogo foi a uma hora tardia, vai obrigar-nos a ficar mais uma noite no Norte e chegaremos ao Algarve à hora de jantar de amanhã. Mas isto não é desculpa, pois sou pago para arranjar solução."

Substituição de Ryan Gauld: "O Ryan tem sido fantástico, com muita dedicação em campo. Estava com um cansaço nos gémeos e a substituição foi feita apenas por precaução, nada mais."

Jogo com o Benfica: "É um jogo grande, um jogo especial. Esses jogos são sempre especiais. O mais importante é recuperar estes guerreiros e fazer uma viagem segura. Os jogadores têm sido guerreiros desde a minha chegada. Tenho confiança de que esta equipa estará, no final, numa posição bem diferente daquela em que estava quando cá cheguei."